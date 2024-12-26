هاشم: دخول القوات الاسرائيلية اليوم الى وادي الحجير اعتداء على السيادة اللبنانية في ظل اتفاق وقف اطلاق النار

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في بيان، أن "ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي اليوم بالدخول الى منطقة وادي الحجير هو احتلال لاجزاء اضافية من الاراضي اللبنانية، والاخطر انه اعتداء على السيادة اللبنانية في ظل اتفاق وقف اطلاق النار برعاية دولية صاحبة حضور وتأثير".

واكد في بيان، أن "ما يجري منذ لحظة وقف العدوان واضح وهو برسم الدول الراعية والمجتمع الدولي الذي عليه ان يتحمل مسؤولية لوضع حد لتفلت العدو وما يمكن ان تدفع اليه هذه العدوانية، واذا ما استمرت الانتهاكات على هذا المستوى، فذلك يعتبر احتلال ومن حق لبنان بمستوياته الرسمية والشعبية الدفاع عن سيادته وكرامته الوطنية".