- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن توفر الوقت والجهد.. الجوازات تدشن 4 خدمات جديدة عبر "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، (4) خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ( أبشر)، وذلك ضمن ملتقى أبشر السنوي العاشر 2024.
وشملت الخدمات الجديدة، (خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر لأفراد الأسرة المحتضنين، خدمة تعديل الاسم المترجم للعمالة المنزلية ، خدمة تعديل الاسم المترجم لأفراد أسرة المقيم).
وشملت الخدمات الجديدة، (خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر لأفراد الأسرة المحتضنين، خدمة تعديل الاسم المترجم للعمالة المنزلية ، خدمة تعديل الاسم المترجم لأفراد أسرة المقيم).