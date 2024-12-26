شكرا لقرائتكم خبر عن توفر الوقت والجهد.. الجوازات تدشن 4 خدمات جديدة عبر "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل

خدمات إلكترونية جديدة

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، (4) خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ( أبشر)، وذلك ضمن ملتقى أبشر السنوي العاشر 2024.وشملت الخدمات الجديدة، (خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر لأفراد الأسرة المحتضنين، خدمة تعديل الاسم المترجم للعمالة المنزلية ، خدمة تعديل الاسم المترجم لأفراد أسرة المقيم).وأكد مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، أن الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدمات "الجوازات"، وتوفير الحلول الذكية والتحول الرقمي للإسهام في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.