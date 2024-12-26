إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد برصاص قناص في منطقة نتساريم وسط غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، عن "مقتل ضابط برتبة رائد في قطاع غزة".

وأوضح المصدر أن "الضابط برتبة رائد قتل برصاص قناص اليوم في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.