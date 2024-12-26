شكرا لمتابعة خبر عن سيول قوية أسفل عقبة ضلع بمنطقة عسير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مجموعة من المتنزهين مقطع فيديو لنزول مياه السيول القوية أسفل عقبة ضلع في منطقة عسير.

وأظهر الفيديو شدة مياه السيول والأمطار حيث شكلت منظرا طبيعيا خلابا بعد تحولت المياه إلى شلال مياه يندفع أسفل العقبة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاربعاء، محاكاة لتوقعات هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة خلال نهاية الأسبوع الجاري من الخميس إلى السبت، تشمل عدة مناطق بالمملكة، شملت منطقة عسير.