شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار وقبيل صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة

وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.47% إلى 2647.80 دولار للأونصة.

في حين صعدت العقود الفورية بنسبة 0.43% إلى 2628.10 دولار للأونصة، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.07% إلى 108.1770 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ