شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار وقبيل صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة
وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.47% إلى 2647.80 دولار للأونصة.
في حين صعدت العقود الفورية بنسبة 0.43% إلى 2628.10 دولار للأونصة، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.07% إلى 108.1770 نقطة.
المصدر: RT + بلومبرغ
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