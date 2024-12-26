شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الممارسات العدائية العبثية التي تمس حرمة المقدسات الإسلامية، محذرًا من مخاطر تمادي قوات حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.