شكرا لمتابعة خبر عن مبتعث يُبهر جيرانه في أمريكا بمعلومات عن المملكة بعد فوزها بتنظيم المونديال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الطالب المبتعث سعيد بن ناصر عن تفاصيل مبادرته والكتيب الخاص بالترويج للمملكة بين جيرانه في أمريكا بعد فوزها باستضافة كأس العالم 2034.

وقال بن ناصر خلال حديثه في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: “الفكرة جاءت من شعوري بالفخر الكبير لحظة إعلان ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم، وكانت لها نشوة وفرحة كبيرة، وكان خلفها توفيق الله سبحانه وتعالى ثم فريق كأس العالم تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يجعلنا فخورين دائماً بالمملكة”.

وأكد بن ناصر أنه حرص على نشر الكتيب في الحي الذي يسكن فيه بناءً على طلب أبنائه، حتى يتعرف الجيران على المملكة. وأوضح أنه لم يتوقع هذا الرد المدهش، حيث لم يكن البعض يتوقع أن المملكة تمتلك هذا التنوع الثقافي والطبيعي، خاصة منطقة العلا.

وأضاف بن ناصر أنه التقى بعدد من جيرانه، ومنهم من انبهر بالعلا، بينما أبدى شاب إعجابه بموسم الرياض وفعالياته، وآخر أظهر اهتمامه بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.