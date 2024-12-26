شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 5 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 من صباح الخميس.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسطالمنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.مكة المكرمة: الشفا والهدا والطائف وأضم وميسان.الباحة: المندق والقرى والباحة وبلجرشي وبني حسن.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.