شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مساعد كابتن طائرة أممية في الهجوم الاسرائيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صيب مساعد كابتن طائرة تابعة للأمم المتحدة جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي مساء اليوم، والذي تزامن مع استعداد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في صنعاء للمغادرة عبر المطار.



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