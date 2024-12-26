شكرا لمتابعة خبر عن مروج الرحيلي تكشف: اتخطبت أكثر من 10 مرات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، مروج الرحيلي العديد من التفاصيل الشخصية خلال حضورها افتتاح “ماتش تبوك”.

وقالت مروج في تصريحات إعلامية عن عمرها: “عمري ثلاثين”، مضيفة أنها مقتنعة تمامًا بشكلها الحالي، ولا ترغب في تغييره.

وبسؤالها عن عدد مرات خطوبتها، أجابت ضاحكة: “ما أعرف، بس عشرة وأنت طالع”.

كما أكدت مروج أنها ليس لديها مشكلة في الظهور أمام متابعيها بدون مكياج، قائلة: “طبعًا ما عندي مشكلة”.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تتلقاها، قالت مروج: “ما تهمني الانتقادات، ولكن إذا شكك أحد في هويتي على طول بقاضيه”.