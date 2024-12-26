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مروج الرحيلي تكشف: اتخطبت أكثر من 10 مرات .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشفت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، مروج الرحيلي العديد من التفاصيل الشخصية خلال حضورها افتتاح “ماتش تبوك”.

وقالت مروج في تصريحات إعلامية عن عمرها: “عمري ثلاثين”، مضيفة أنها مقتنعة تمامًا بشكلها الحالي، ولا ترغب في تغييره.

وبسؤالها عن عدد مرات خطوبتها، أجابت ضاحكة: “ما أعرف، بس عشرة وأنت طالع”.

كما أكدت مروج أنها ليس لديها مشكلة في الظهور أمام متابعيها بدون مكياج، قائلة: “طبعًا ما عندي مشكلة”.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تتلقاها، قالت مروج: “ما تهمني الانتقادات، ولكن إذا شكك أحد في هويتي على طول بقاضيه”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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