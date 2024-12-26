الجيش: العدو يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار وقواته توغلت في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير

أعلنت قيادة الجيش في بيان ان "العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية".
واوضح الجيش، أن "قوات تابعة للعدو الإسرائيلي توغلت بتاريخ 26 / 12 / 2024 في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير - الجنوب، وقد عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)".
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