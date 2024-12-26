الجيش: سنفجر ذخائر غير منفجرة في بلدة وادي خالد - عكار وفي حقل اليابسة - راشيا

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 26/12/2024، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة: ما بين الساعة 10.45 والساعة 12.30 في بلدة وادي خالد – عكار. ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00 في حقل اليابسة – راشيا".

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