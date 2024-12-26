بوحبيب باتصال هاتفي بنظيره السوري: نتطلع الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا

عبّر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في إتصال هاتفي بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني، "عن تمنياته له بالنجاح في فتح صفحة جديدة للدبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية".

وأكد بوحبيب "تمسّك لبنان بوحدة سوريا، و سلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين"، معبّرا عن "رغبته بزيارة سوريا".

وقد توافق الوزيران على ضرورة عقد لقاء مطلع العام القادم، للبحث في الامور والقضايا المشتركة.

في سياق منفصل، تلقى بوحبيب إتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا حيث وضعه في إجواء الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي المزمع عقده، وعلى جدول أعماله الوضع في كل من لبنان وسوريا حيث تبلغ دعم الكويت لكل ما فيه مصلحة لبنان وسوريا.

في هذا الاطار، شكر بوحبيب "دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، وما قدمته من تسهيلات ومساعدات إغاثية وإنسانية وطبية، وبشكل خاص الجسر الجوي المستمر الى لبنان".