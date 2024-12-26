مصادر حكومية سورية للجزيرة: اشتباكات مع فلول النظام السابق في قدسيا وضبطنا الأمن في طرطوس

أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية في الحكومة الانتقالية قناة الجزيرة، عن "بدأء حملة في مناطق بريف دمشق لسحب السلاح غير الشرعي وضبط مثيري الفتنة"، معلنة بذلك عن "اشتباكات مع مسلحين من فلول النظام السابق في قدسيا خلال عملية تمشيط".

ونقلت عن مصدر في وزارة الدفاع السورية، قوله "إننا تمكنا من ضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي في طرطوس".

وأضاف "تمكنا من القضاء على عدد من فلول نظام (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد في طرطوس"، وتابع "نلاحق بقايا فلول النظام في أحراش وتلال طرطوس".

وأمس اندلعت احتجاجات في الساحل السوري شملت اشتباكات مع قوات الادارة الجديدة إثر انتشار مقاطع تتضمن احراق مقام للطائفة العلوية في حلب ما أدى إلى الاحتجاجات من قبل اهالي بعض المدن في الساحل.