مسؤول بوزارة الدفاع التركية: لا مكان لأي تنظيمات إرهابية في مستقبل سوريا ومنطقتنا ولن نسمح بذلك

أكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية، أن "التعاون الدفاعي مع سوريا مهم للغاية ليس لأمننا فحسب بل لأمن واستقرار المنطقة"، مشيرا الى أننا "نتابع وندعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لتمكين أجهزة الدولة السورية من العمل".

وشدد على أن "لا مكان لأي تنظيمات إرهابية في مستقبل سوريا ومنطقتنا ولن نسمح بذلك"، لافتا الى أننا "نرغب في العمل مع الإدارة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب".

واضاف "نؤكد من جديد دعمنا لتأسيس جيش سوري واحد ولجهود الإدارة الجديدة في سوريا"، موضحا أن "منبج وسد تشرين تحت سيطرة الجيش الوطني السوري ومزاعم تقدم واي بي جي غير حقيقية".