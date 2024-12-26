أكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية، أن "التعاون الدفاعي مع سوريا مهم للغاية ليس لأمننا فحسب بل لأمن واستقرار المنطقة"، مشيرا الى أننا "نتابع وندعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لتمكين أجهزة الدولة السورية من العمل".
وشدد على أن "لا مكان لأي تنظيمات إرهابية في مستقبل سوريا ومنطقتنا ولن نسمح بذلك"، لافتا الى أننا "نرغب في العمل مع الإدارة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب".
واضاف "نؤكد من جديد دعمنا لتأسيس جيش سوري واحد ولجهود الإدارة الجديدة في سوريا"، موضحا أن "منبج وسد تشرين تحت سيطرة الجيش الوطني السوري ومزاعم تقدم واي بي جي غير حقيقية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بوزارة الدفاع التركية: لا مكان لأي تنظيمات إرهابية في مستقبل سوريا ومنطقتنا ولن نسمح بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.