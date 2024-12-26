شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية مشروعين مع وزارة الصحة بـ101.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) ترسية مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية، اليوم، لعدد 15 مستشفى بالمنطقة الوسطى مع وزارة الصحة (الديوان العام).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 41.885 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-08-27 الموافق 2025-02-26.
وأوضحت أن تفاصيل المشروع تتضمن: خدمات تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 15 مستشفى بالمنطقة الوسطى.
وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) ترسية مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 23 مستشفى بالمنطقة الشرقية والشمالية مع وزارة الصحة (الديوان العام).
وأضافت أن قيمة المشروع تقد بـ59.938 مليون ريال، مشيرة إلى أن تاريخ الترسية 26 ديسمبر الحالي.
وأفادت بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-08-27 الموافق 2025-02-26.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 41.885 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-08-27 الموافق 2025-02-26.
وأوضحت أن تفاصيل المشروع تتضمن: خدمات تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 15 مستشفى بالمنطقة الوسطى.
وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) ترسية مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 23 مستشفى بالمنطقة الشرقية والشمالية مع وزارة الصحة (الديوان العام).
وأضافت أن قيمة المشروع تقد بـ59.938 مليون ريال، مشيرة إلى أن تاريخ الترسية 26 ديسمبر الحالي.
وأفادت بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-08-27 الموافق 2025-02-26.