النشرة: رصد جرافة إسرائيلية تحركت من القنطرة باتجاه وادي الحجير والجيش اللبناني في حالة استنفار عند حاجز قعقعية الجسر

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن رصد جرافة إسرائيلية تحركت من القنطرة باتجاه وادي الحجير، مشيرا الى ان "لجيش اللبناني في حالة استنفار وجهوزية عند حاجز قعقعية الجسر".

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