شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة: بدء طرح صكوك إضافية بقيمة 5 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الجزيرة بدء طرح صكوك إضافية مقومة بالريال، في إطار برنامج صكوك الشريحة الأولى.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية، أمس، عزمه طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال في إطار برنامج صكوك الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات ريال عن طريق الاكتتاب الخاص في المملكة العربية السعودية.
ونوه بتحديد قيمة الإصدار وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأشار إلى أن تاريخ بداية الطرح 1446-06-25 الموافق 2024-12-26، وتاريخ نهاية الطرح 1446-07-08 الموافق 2025-01-08.
وأوضحت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: العملاء المؤسسيين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، شركة الراجحي المالية وإتش إس بي سي العربية السعودية كمديري للإصدار ومتعاملين.
وأفاد بأن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما يحدد سعر طرح وعائد الصك حسب ظروف السوق.
و لا يوجد تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).
وتكون الصكوك مستمرة مع حقوق استرداد في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية، أمس، عزمه طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال في إطار برنامج صكوك الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات ريال عن طريق الاكتتاب الخاص في المملكة العربية السعودية.
ونوه بتحديد قيمة الإصدار وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأشار إلى أن تاريخ بداية الطرح 1446-06-25 الموافق 2024-12-26، وتاريخ نهاية الطرح 1446-07-08 الموافق 2025-01-08.
وأوضحت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: العملاء المؤسسيين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، شركة الراجحي المالية وإتش إس بي سي العربية السعودية كمديري للإصدار ومتعاملين.
وأفاد بأن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما يحدد سعر طرح وعائد الصك حسب ظروف السوق.
و لا يوجد تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).
وتكون الصكوك مستمرة مع حقوق استرداد في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.