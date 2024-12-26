شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الأسمنت اليوم الخميس 26 -12-2024 ثبات الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الأسمنت اليوم الخميس 26 -12-2024 فى الأسواق، بواقع 3200 جنيه وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه ، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض فى الوقت نفسه.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 فى مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

ويتم استخراج الحجر الجيرى والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالى 5-7 سم.

ثم يتم نقل كل من المواد الخام بشكل منفصل إلى الصوامع، حيث سيتم أضافتها في وقت لاحق بكميات محددة وفقا لنوع الأسمنت الذي يتم إنتاجه ويتم الطحن في الطاحونة الأفقية ذات الكرات الصلبة، حيث يتم رفع المواد الخام (الحجر الجيري – والطفلة – مواد التصحيح) عن طريق ناقلات حديدية ذات أحجام مختلفة صعودا إلى الغرفة الرئيسية بالطاحونة ثم تقوم أفران دوارة ضخمة بدور مهم، حيث تصل درجة الحرارة في داخل هذه الأفران إلى 1400 درجة مئوية، تقوم بتحويل المواد الخام إلى حبيبات صغيرة رمادية غامقة اللون حجمها 3-4 سم فى القطر تقريبا تسمى "الكلينكر ويتم طحن الكلنكر داخل طواحين أفقية ذات كرات صلبة مختلفة الحجم وتقليبها بغرفتى الطاحونة، مع إضافته الجبس لإطالة زمن الشك للأسمنت.