شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يتراجع لـ3732 جنيهًا.. سعر الذهب الأربعاء 25 -12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سعر الذهب فى التعاملات المسائية تراجعًا لعيار 21، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ليبلغ عيار 21 الآن فى الصاغة 3732 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، وسط توقعات بتغير سعر الذهب اليوم فى مصر وذلك مع تطورات سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب بالتعاملات المسائية الأربعاء 25 ديسمبر 2024

عيار 24 يسجل 4265 جنيها.

عيار 21 يسجل 3732 جنيها.

عيار 18 يسجل 3199 جنيها.

بالنظر إلى توقعات المؤسسات العالمية لتحركات الذهب خلال العام القادم، والعوامل المؤثرة حاليًا على الذهب، ترى جولد بيليون أن نظرة مجلس الذهب العالمى لمستقبل الذهب العالمى خلال 2025 هى الأقرب، فهناك عدد من العوامل التى تدعم استمرار أسعار الذهب فى الارتفاع خلال العام القادم وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، ولكن هناك عوامل أخرى ستعمل على الحد من مكاسب الذهب وستكون النتيجة هى استمرار الذهب فى الارتفاع ولكن بوتيرة أقل من عام 2024 الذى شهد أداء استثنائى للذهب.