الاقتصاد

عيار 21 يتراجع لـ3732 جنيهًا.. سعر الذهب الأربعاء 25 -12-2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 11:00 م

يشهد سعر الذهب فى التعاملات المسائية تراجعًا لعيار 21، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ليبلغ عيار 21 الآن فى الصاغة 3732 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، وسط توقعات بتغير سعر الذهب اليوم فى مصر وذلك مع تطورات سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب بالتعاملات المسائية الأربعاء 25 ديسمبر 2024

عيار 24 يسجل 4265 جنيها.
عيار 21 يسجل 3732 جنيها.
عيار 18 يسجل 3199 جنيها.

بالنظر إلى توقعات المؤسسات العالمية لتحركات الذهب خلال العام القادم، والعوامل المؤثرة حاليًا على الذهب، ترى جولد بيليون أن نظرة مجلس الذهب العالمى لمستقبل الذهب العالمى خلال 2025 هى الأقرب، فهناك عدد من العوامل التى تدعم استمرار أسعار الذهب فى الارتفاع خلال العام القادم وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، ولكن هناك عوامل أخرى ستعمل على الحد من مكاسب الذهب وستكون النتيجة هى استمرار الذهب فى الارتفاع ولكن بوتيرة أقل من عام 2024 الذى شهد أداء استثنائى للذهب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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