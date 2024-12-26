شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى: نتوقع انخفاض التضخم والفائدة في 2025.. وندعم القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفي هو داعم للقطاع الخاص والصناعة عبر المبادرات المختلفة، موضحًا أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في الصناعة، بما يسهم في دعم المستثمر المحلى.



وأضاف رئيس البنك الأهلى، خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين، أن تم استهداف التضخم وتراجع إلى أقل من 25٪، ومتوقع أن ينخفض خلال العام المقبل، مؤكدًا أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تنخفض خلال العام المقبل مع تراجع التضخم، بما يقدم تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية منح التسهيلات والحوافز للمستثمرين لدعم نمو الاقتصاد.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الدولة تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا".

وأشار رئيس الوزراء خلال لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، إلى أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%.

وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، مضيفًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وتابع: "الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها بالرغم من وجود تحديات".