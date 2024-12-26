شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار أحمد عز شرائها.. 7 خطوات لإلغاء شهادات الإيداع الدولية لـ"حديد عز" والان مع تفاصيل الخبر

يعتزم رجل الأعمال أحمد عز، شراء أسهم المساهمين المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك شراء شهادات الإيداع الدولية بشركة حديد عز، من خلال تقديم عرض شراء للمساهمين المتضررين من الشطب، وسيتم عملية شراء شهادات الإيداع الدولية:

1- يخطر مالك شهادات الإيداع-الراغب في تحويلها إلى الأوراق المالية المقابلة لها في صورتها المحلية- وكيل بنك الإيداع برغبته في التحويل وكافة بياناته.



2- يقوم وكيل بنك الإيداع باستيفاء نموذج الاستبدال المعد لإلغاء شهادات الإيداع ويقدمه للبورصة، معتمدًا ومرفقًا به أمر تحويل محفظة الـGDR وكذلك السويفت الخاص بتعليمات بنك الإيداع لكل عملية على حدة.

3- تصدر البورصة إخطار الاستبدال ويسلم لوكيل بنك الإيداع.



4- تقوم شركة الإيداع المركزي بناءً على موافقة البورصة بتحويل الأوراق المالية من رصيد بنك الإيداع إلى رصيد المالك المستفيد لدى أمين حفظه.



5- يقوم وكيل المالك المستفيد بسداد مقابل الخدمات المقررة، وفقًا للنظام المعد لذلك.



6- يمكن قيام المالك المسجل بالتحويل لإلغاء شهادات إيداع أجنبية، شرطًا أن يقدم خطابًا بأسماء الملاك المستفيدين تحت المالك المسجل مع تعهده بأن الخطاب مطابقًا للبيانات المرسلة لشركة مصر للمقاصة وينطبق عليهم نفس الإجراءات والقواعد الخاصة بتحويلات الملاك المستفيدين القائمين بالتحويل مباشرة بأسمائهم.

ويملك رجل الأعمال أحمد عز، بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم الشركة، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.