الوكالة الوطنية: دخول قوة من الجيش اللبناني برفقة سيارة اسعاف الى بلدة القنطرة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، عن "دخول قوة من الجيش اللبناني برفقة سيارة اسعاف الى بلدة القنطرة". في وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "تقدم للجيش الاسرائيلي نحو القنطرة ووادي الحجير"، فعند الساعة 7 صباحا تقدم رتل معادي قوامه جرافتين وثلاثة دبابات ميركافا من وادي السلوقي باتجاه وادي الحجير وقامت القوات الاسرائيلية بأعمال تمشيط باتجاه الاحراش.

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