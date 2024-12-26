أشارت قيادة الجيش في بيان الى انه "إلحاقًا بالبيانات السابقة المتعلقة بتسلم الجيش مراكز كانت تشغلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، تُواصل الوحدات العسكرية المختصة إجراء المسح الهندسي لهذه المراكز ومحيطها، ومعالجة الذخائر غير المنفجرة التي تمثّل تهديدًا كبيرًا للمواطنين".
وحذرت قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من أملاكهم الواقعة ضمن هذه المراكز ومحيطها حفاظًا على سلامتهم، وذلك لوجود حقول ألغام وذخائر غير منفجرة وأجسام مشبوهة قربها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش حذر المواطنين من الاقتراب من المراكز السابقة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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