جمعية "من حقّي الحياة" نظمت موكبا ميلاديا في باحة كنيسة مار ماما في حبوب

نظمت جمعية"من حقّي الحياة" بمناسبة عيد الميلاد المجيد موكباً ميلاداً في باحة كنيسة مار ماما- حبوب، أُنشدت فيه الأغاني الميلادية على وقع الموسيقى، وهو ما أضفى جوّاً من الفرح على قلوب العائلات المشاركة في العيد. وتخلل الموكب توزيع هدايا للأطفال وتبادل التهاني بالعيد.

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