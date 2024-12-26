معاريف عن الرئيس السابق للعمليات بالجيش الإسرائيلي: الضغط العسكري على حماس تسبب بقتل الاسرى

افادت صحيفة "معاريف"، نقلا عن الرئيس السابق للعمليات بالجيش الإسرائيلين بأن "الضغط العسكري على حماس تسبب بقتل الاسرى"، مشيرة الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مسؤول عن إعادة الاسرى لكنه لا يريد، مؤكدا أننا "استنفدنا ما يمكن أن نفعله بغزة ولا أعرف لماذا نحن هناك".

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