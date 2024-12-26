بزشكيان: لسنا في حرب مع أي بلد ولن نسمح لأحد بالاعتداء والتطاول

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان "أننا لا نخوض صراعا وشجارا مع احد". مؤكدا اننا نحمي ونحافظ على وحدة اراضي البلاد بقوة ولن نسمح لاي احد بالاعتداء والتطاول، مثلما اننا لا نطمع باراضي اي دولة اخرى.

وفي تصريح له امام حشود من أهالي بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية انه يجب الوفاء بالوعود التي اطلقناها واليوم هو يوم العمل والوفاء بالوعود.

واكد انه يمكن في ظل الوحدة والتماسك، معالجة جميع المشاكل وان كانت كل الطرق مغلقة فان بوسعنا ايجاد طريق جديد ومواصلة حركتنا.

واوضح ان اعداء الشعب الايراني لا يريدون ان يستبب الامن والاستقرار والهدوء في البلاد، موكدا ان "الاعداء يستغلون الخلافات الداخلية ليحولوا دون تقدمنا، لكن ان كنا معا ونسير خلف قائد الثورة الاسلامية والافاق التي طرحها، فاننا سنسوي جميع المشكلات".

واكد بزشكيان اننا "نعمل على ان نكون اصدقاء مع بلدان المنطقة، ولسنا في صراع مع اي احد، ولا نريد الحرب مع اي احد، نريد ان يستبب السلام والامن في البلاد والمنطقة والعالم وان يعيش الجميع في امن وسلام".