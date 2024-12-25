شكرا لقرائتكم خبر فهد بن بجاد البقمي.. يحصد المركز الأول ويتوج بلقب شاعر الراية في موسمه الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توَج سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي الفائز بلقب شاعر الراية بموسمه الثالث الشاعر فهد بجاد البقمي بعد حصوله على المركز الأول ونيله جائزة نقدية قدرها مليون ريال.

واختتمت مسابقة برنامج "شاعر الراية" يوم أمس الثلاثاء والتي بثت مباشرة على قناة السعودية وإذاعة الرياض و منصة شاهد عند الساعة العاشرة مساءً ،وسط حضور جماهيري غفير على مسرح الدرعية في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية بحضور نخبة من نجوم الشعر.

وحصل على وصافة اللقب الشاعر أيمن الرويلي وجائزة بقيمة 500 ألف ريال، كما حصل الشاعر لفى المطيري على المركز الثالث وجائزة بقيمة 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع كان للشاعر عمر المطيري وجائزة بقيمة 200 ألف ريال.

وتأتي مسابقة شاعر الراية من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن إطار استراتيجيتها المستندة على رؤية القيادة الداعمة للثقافة والأدب والشعر، واكتشاف المواهب الشعرية من أبناء وبنات المملكة والخليج والوطن العربي وتسخيرها لدعم ثقافة المجتمع كافة، بما يخدم القيم والتوجهات الوطنية والاجتماعية والإنسانية.

ويعد البرنامج منصة مرموقة لعرض المواهب الشعرية وإحياء التراث الشعري العربي، خاصة في مجال الشعر النبطي، على شاشة القناة السعودية التي راهنت على إمكانيات المتنافسين الإبداعية.

وحقق البرنامج نجاحات خلال موسمه الثالث ليبرهن مواصلة النجاح لمواسمه الماضية ، حيث حصد البرنامج مشاهدات مليونية على منصات التواصل الاجتماعي، وشهد البرنامج تفاعل و ردود إيجابية من محبي الشعر في المملكة والخليج طوال حلقاته خلال الموسم.

وتمثلت لجنة التحكيم من كوكبة نجوم الشعر والادب: الدكتور سعيد السريحي الشاعر ناصر السبيعي والشاعر خالد المريخي، ويقدمه كلا من نهى نبيل وسعيد المانع، ويشاركهم سلطان الهميلي من ممر الشعراء.