شكرا لقرائتكم خبر عن مودى الإمام يظهر بعد غياب فى "قد المقام" على راديو 9090 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف برنامج "قد المقام" اليوم الخميس الموسيقار الكبير مودى الإمام، وذلك بعد فترة طويلة من غيابه عن الساحة الفنية، مع الإعلامية بسنت بكر على الراديو 9090.

الموسيقار مودى الإمام نشأ وسط أسرة فنية فهو ابن المخرج حسن الإمام وشقيق الفنان الراحل حسين الإمام والصحفية زينب الإمام بجريدة الأهرام، تخرج مودى الإمام فى كلية الفنون الجميلة بحي الزمالك حيث ولد وتربّى، كون مع شقيقه الفنان الراحل حسين الإمام فرقة طيبة والتي أصدرا خلال عملهما فيها ألبومي "الدنيا صغيرة ووماله"، كما اشترك معه في تأليف كلمات وألحان أغاني فيلمي "لحظة ضعف" و"أنياب"، سافر إلى العديد من الدول الأوروبية، وقام بدراسة الموسيقى، وكان حريصا على التجديد في الموسيقى الشرقية والمصرية.

جدير بالذكر أن أبرز أعمال الموسيقار مودى الإمام "ضد الحكومة" و"ناجي العلي" و"ليلة ساخنة" "الهروب" "قلب الليل" للمخرج عاطف الطيب، والتي تركت بصمة واضحة في الساحة الفنية، كما تعاون مع الزعيم عادل إمام في عشرة أعمال فنية ما بين سينمائية ومسرحية، منها للمخرج شريف عرفه "المنسي" و" طيور الظلام " " اللعب مع الكبار " " الارهاب والكباب " ومسرحيه الزعيم وللمخرج نادر جلال "الواد محروس بتاع الوزير " "بخيت ‎وعديلة 1 و 2" و"جزيره الشيطان".

‎يذكر أن أحدث أعمال مودي الإمام تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "اللعب مع العيال" الذي عرض في بداية 2024، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم مثل محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

برنامج "قد المقام" تقدمه بسنت بكر، كل أربعاء وخميس من الساعة 9 إلى 11 مساء، على الراديو 9090.