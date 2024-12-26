شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف سلسلة Peaky Blinders يشير إلى عمل جديد بجيل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار المؤلف ستيفن نايت، مبتكر مسلسل Peaky Blinders، إلى عرض جيل جديد من أبطال السلسلة الشهيرة، بعد أن انتهى من تصوير الفيلم الذي يقوم ببطولته بطل السلسلة والنجم العالمى كيليان مورفي.

في مقابلة جديدة مع Paris Match تحدث نايت عن مستقبل Peaky Blinders الآن بعد انتهاء تصوير الفيلم، حيث لمح إلى متابعة محتملة للسلسلة مع جيل جديد من الشخصيات.

وصرح نايت قائلا: "سنركز على الجيل الجديد في سلسلة تدور أحداثها بعد الحرب العالمية الثانية، ومن يدري ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لماذا لا يكون هناك خط ملابس؟".

تم إصدار الموسم السادس من Peaky Blinders في عام 2022 لكن بدلاً من الموسم السابع، يريد نايت إنهاء قصة تومي شيلبي الذي يلعب دوره مورفي وبقية رفاقه المجرمين بفيلم روائي طويل.

تمت كتابة الفيلم الجديد المستوحى من عالم Peaky Blinders، بواسطة نايت وإخراج توم هاربر، الذي أخرج ثلاث حلقات من المسلسل، على أن يعيد مورفي دور شيلبي، إلى جانب طاقم مساعد مكون من ستيفن جراهام وريبيكا فيرجسون وباري كيوجان وتيم روث، وسيتم توزيع الفيلم بواسطة منصة نتفليكس، ولكن لم يتم افعلان عن موعد طرح العمل بعد.