شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان أيوب لمنتقديها: مش عاملة عمليات تجميل.. فيلر بس والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة إيمان أيوب عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرًا، حيث واجهت انتقادات لاذعة طالت شكلها ومظهرها، وصلت إلى حد التنمر والدعاء عليها بالموت.

وفي بيان صحفي، أكدت إيمان أن هذه الانتقادات أثرت عليها نفسيًا بشكل كبير، قائلة: "بينتقدوا شكلي وبيقولولي عاملة عمليات في وشي، مع إن الحقيقة إن الميكب هو اللي كان مطلعني كده. أنا عاملة فيلر بس، وده شيء عادي وكل الناس بتعمله، لكن وشي طبيعي من غير ميكب أو فلتر".

وأوضحت الفنانة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، داعية الجمهور للتحقق بأنفسهم، حيث قالت: "شوفوا وشي بنفسكم، مش هتلاقوا أي أثر لعمليات تجميل، وأرجو إن الناس ترحمني من الافتراضات والتنمر".

وأضافت إيمان أيوب : "للأسف، الهجوم وصل للدعاء عليا بالموت وشتايم عنيفة. في ناس قالولي (يا رب تموتي) وكلام جارح زي (منك لله) وغيرها. الله يسامحهم، بس بجد الكلام ده بيوجع، وأنا مأذتش حد في حاجة".

واختتمت بيانها بتوجيه رسالة قوية إلى منتقديها: "ارحموني من التنمر والتطاول. الكلمة سيف وسلاح، وأنا مش فاهمة ليه الناس مستبيحة إنها تجرح وتؤذي بالكلام. ربنا يسامح كل اللي قال كلام جارح، لكن حقيقي ده حرام عليكم".



إيمان أيوب



إيمان أيوب



إيمان أيوب



إيمان أيوب



إيمان أيوب



إيمان أيوب



إيمان أيوب