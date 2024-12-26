تدشين الحملة الشاملة للتوعية بأنظمة وضوابط أسواق النفع العام بنجران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أمس، حملة التوعية الشاملة بأنظمة وضوابط أسواق النفع العام، والمعرض المصاحب، بحضور مدير عام التسويق والجمعيات الزراعية بالوزارة المهندس إبراهيم بن خليل الخليل، ومدير عام الفرع بالمنطقة المهندس مريح بن شارع الشهراني، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة إلى تثقيف وإرشاد المستثمرين والعاملين في أسواق النفع العام بالأنظمة والاشتراطات والخدمات المقدمة للممارسين الزراعيين والبيطريين، والتعريف بماهية أسواق النفع العام، وضوابط مقدمي الخدمة، ودور منصة ميداني، والجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لحماية المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء، والتراخيص، ودور الجمعيات التعاونية الزراعية، وكيفية الكشف عن متبقيات المبيدات وطرق التعامل معها، وأهم خدمات مرشدك الزراعي ودورها في تسويق منتجات المزارع.

وتضمن المعرض المصاحب للحملة 16 ركنًا للجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين في إنتاج وبيع العسل والحمضيات والتمور والصناعات التحويلية ذات العوائد الاقتصادية، إضافةً إلى أركان توعوية وإرشادية لمقدمي خدمات أسواق النفع العام والجهات ذات العلاقة.

وأوضح المهندس إبراهيم الخليل أن الحملة التوعوية تهدف إلى تعريف الفئات المستفيدة بالخدمات التي تقدمها الوزارة والمزايا التي يكفلها نظام الزراعة للممارس الزراعي والبيطري، وكذلك ضرورة الالتزام بضوابط وأحكام النظام واللائحة التنفيذية، بما يعود بالنفع على الجميع سواءً الممارسين الزراعيين والبيطريين أو المستهلكين، بالإضافة إلى المنتجين والمجتمع بشكل عام، وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية الصحية الآمنة عالية الجودة للمستهلكين.

من جانبه شدَّد المهندس الشهراني على دور التوعية والتثقيف فيما يخص جودة المنتجات المعروضة وسلامتها من الأسمدة والمبيدات لضمان سلامة المستهلكين.

وفي اختتام حفل التدشين تم تكريم الجهات المشاركة.

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