تكنولوجيا: مايكروسوفت تتطلع لتوسيع آفاق 365 Copilot بما يتجاوز نماذج OpenAI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما شكلت نماذج GPT الخاصة بـ OpenAI إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها مايكروسوفت في تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي داخل 365 Copilot. ومع ذلك، يبدو أن الشركة تتجه نحو استراتيجية جديدة تهدف إلى التنويع وإضافة نماذج أخرى لدعم خدماتها الذكية.

ذكرت وكالة رويترز أن مايكروسوفت بدأت تسعى لتقليل اعتمادها على نماذج OpenAI، بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة والسرعة التي تؤثر على مستخدمي المؤسسات. بدأت الشركة بالفعل في تخصيص نماذج مفتوحة المصدر بهدف تحسين سرعة وكفاءة خدمات Copilot المقدمة لعملائها.

يُعد Microsoft 365 Copilot المساعد الذكي الرائد للشركة، حيث تم دمجه في تطبيقات 365 الشهيرة مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams وغيرها. يقوم Copilot بتقديم إجابات سياقية للأسئلة، إنشاء مسودات، وتلخيص المستندات، مما يعزز من إنتاجية المستخدمين.

تهدف مايكروسوفت إلى جعل تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في Copilot أقل تكلفة، مع احتمال نقل هذه المدخرات للعملاء. على سبيل المثال، قامت منصة Github المملوكة لشركة مايكروسوفت بتقديم نماذج من شركات مثل Anthropic وجوجل بجانب OpenAI.

كما قامت مايكروسوفت بتطوير مزيج من النماذج الداخلية بالتوازي مع نماذج GPT لتقديم حلول مخصصة لإصدار المستهلك من Copilot.

وعندما طُلب التعليق، أوضح متحدث باسم مايكروسوفت أن الشركة تدمج نماذج متنوعة من OpenAI ومايكروسوفت، اعتمادًا على طبيعة المنتج والخدمة. وأكد أن OpenAI تظل شريكًا رئيسيًا في تطوير النماذج المتقدمة.

من خلال هذه الخطوة، تسعى مايكروسوفت لتعزيز قدرتها على الابتكار وتقديم حلول أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات المؤسسات والمستهلكين على حد سواء.

المصدر