شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طرق الوقاية من مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثيرون عن طرق الوقاية من مرض السكرى والأسباب الرئيسية للمرض، وكيفية تجنبها، وفي هذا الصدد كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكتروني على فيس بوك كافة التفاصيل.

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد سبب للإصابة بمرض السكرى لكن هناك أشخاص معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالمرض هــم: البدناء، والذين لهم تاريخ عائلي في الإصابة بالمرض، ومن سبق إصابتهن بسكر الحمل، والذين يعانون من اختلال تحمل الجلوكوز IGT، والذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا (الخاملــون).

وأضافت أن هناك بعض الأشياء التي تساعد على الوقاية مثل إتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، والحفاظ على الوزن المعتدل، وتجنب التدخين.

وأكدت أنه ينبغي على الأشخاص الذين لديهم عامل خطورة أن يقوموا باختبار السكر بشكل دورى وهم:

- الأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر وبصفة خاصة البدناء.

- البدناء الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا ولديهم أحد عوامل الخطورة الأخرى للإصابة بالمرض.

- أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت المصاب بداء السكري.

- الإصابة في وقت سابق بسكر الحمل.

- ارتفاع ضغط الدم الدم ليصل في وقت سابق الى 90 / 140 فأكثر.

- زيادة مستوى دهون الدم.

- قلة النشاط البدني (الخمول) وعدم ممارسة الرياضة بانتظام.