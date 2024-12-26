وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي لبحث تعزيز التعاون المشترك

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استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه، السيد خالد سليمان الطخيم، رئيس الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودعم الفرص الاستثمارية.

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول استثمار الإمكانات المتاحة، وتوسيع نطاق التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، بما يسهم في تحقيق التكامل الرياضي على مستوى الدول العربية.

حضر اللقاء كل من الأمير عبدالعزيز بن ثنيان، نائب رئيس الاتحاد، وعمر خالد العمر، المدير التنفيذي للاتحاد ممثل مكتب سوريا، والدكتور محي معروف، الأمين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حرصه لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية العربية، ومنها الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، بما يسهم في تطوير الرياضة ودعم الاقتصاد الرياضي في مصر والدول العربية.

مؤكدا ان الرياضة ليست فقط نشاطًا بدنيًا، بل هي أيضًا وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن هذا التعاون سيحقق مردودًا إيجابيًا على المستويات كافة.

من جانبه، أعرب السيد خالد سليمان الطخيم عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيرًا إلى أن الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي يسعى دائمًا لتطوير شراكات استراتيجية مع الدول العربية لتعزيز دور الرياضة كقوة ناعمة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة.



وزير الرياضة ورئيس الاتحاد العربى للتسويق