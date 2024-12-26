فاكسيرا تعلن توفير لقاح الحمى الشوكية الرباعى بمركز التطعيمات الرئيسى

قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن لقاح الحمى الشوكية الرباعى المقترن متوفر فى مركز التطعيمات الرئيسي بالعجوزة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الحمى الشوكية هو نفسه تطعيم السحائي، وإن كان التطعيمين للوقاية من الحمى الشوكية، ولكن الاختلاف يكون في الآتى:

1- الحمى الشوكية في المدارس سحائي ثنائي متعدد السكريات ويكون أول كل مرحله دراسية.

2- فى المصل واللقاح سحائي رباعى مقترن ويؤخذ مرة في العمر، ومرة منشطة عند اللزوم، أو قبل دخول الجامعة.

وتابعت الوزارة: "إذا تم تطعيم طفل بحمى شوكية مقترن من الموجود فى المصل وللقاح يجب عليه ألا يحصل على الموجود بالمدرسة، لأن الطعم المقترن يمنح مناعة طول العمر".