شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تعلن توفير لقاح الحمى الشوكية الرباعى بمركز التطعيمات الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 26 ديسمبر 2024 04:00 ص
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الحمى الشوكية هو نفسه تطعيم السحائي، وإن كان التطعيمين للوقاية من الحمى الشوكية، ولكن الاختلاف يكون في الآتى:
1- الحمى الشوكية في المدارس سحائي ثنائي متعدد السكريات ويكون أول كل مرحله دراسية.
2- فى المصل واللقاح سحائي رباعى مقترن ويؤخذ مرة في العمر، ومرة منشطة عند اللزوم، أو قبل دخول الجامعة.
وتابعت الوزارة: "إذا تم تطعيم طفل بحمى شوكية مقترن من الموجود فى المصل وللقاح يجب عليه ألا يحصل على الموجود بالمدرسة، لأن الطعم المقترن يمنح مناعة طول العمر".
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