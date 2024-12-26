شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى يقترح تشكيل لجنة للنظر على الهياكل التمويلية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

شارك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في لقاء الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن مشكلة العملة الصعبة هي أكبر مشكلة على مستوى مصر ولها تبعات خطيرة جدا على مستوى التضخم.

وقال إنه يجب على الحكومة الاستعانة بالأشخاص والخبرات التي حققت نجاحات في قطاعات معينة، مقترحا بتشكيل لجنة للنظر على الهياكل التمويلية للشركات ومدى قدرتها على استحمال الفائدة.

وأضاف هشام طلعت مصطفى، أن القطاع الخاص يدفع فاتورة لا ذنب له بها، ولابد من النظر بشكل أوسع لأن هناك مشكلة القطاع المصرفي ستحدث بسبب الهياكل التمويلية للشركات.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن عام 2024 هو العام الأثقل في سداد الديون، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024، موضحا إنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصرى، متابعًا: لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا.

وأكد أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%، موضحًا أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، وأن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها، بالرغم من وجود تحديات.