4 نصائح لمرضى السكري للعناية بالقدمين خلال فصل الشتاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضمن جهودها المستمرة في التوعية الصحية، أصدر “تجمع القصيم الصحي” مجموعة من النصائح الهامة لمرضى السكري للعناية بقدميهم خلال موسم الشتاء، الذي يشهد عادةً تغيرات في درجات الحرارة تؤثر على صحة الجلد والدورة الدموية.

وأكد التجمع في إنفو جرافيك عبر منصة إكس، على أهمية اتباع الإرشادات التالية لضمان حماية القدمين من المضاعفات الشائعة لدى مرضى السكري:

1. الحفاظ على ترطيب القدمين: ينصح باستخدام الكريمات المرطبة للحفاظ على نعومة الجلد، مع تجنب وضع الكريم بين الأصابع لتجنب حدوث التهابات.

2. تجنب الحرارة المباشرة: الابتعاد عن تعريض القدمين لمصادر الحرارة المباشرة مثل المدافئ، حيث يمكن أن يسبب ذلك جفاف الجلد أو حدوث حروق.

3. الاهتمام بالنظافة: يجب غسل القدمين وتجفيفهما جيداً خاصة بين الأصابع، لتفادي الإصابة بالعدوى الفطرية.

4. تجنب الأحذية الضيقة: اختيار أحذية مريحة ومناسبة للحفاظ على راحة القدمين وتجنب تقرحات الجلد.

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص التجمع الصحي على تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية، مثل مرضى السكري، ورفع مستوى الوقاية من المشكلات الصحية المتعلقة بفصل الشتاء.

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