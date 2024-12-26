السعودية | وزير العدل يتفقد المرافق العدلية في الطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، عددًا من المرافق العدلية في محافظة الطائف.

وشملت الجولة محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة العامة، حيث اطلع خلالها على سير العمل فيهما، كما التقى عددًا من المستفيدين، واستمع للشكاوى والاستفسارات، موجهًا العاملين في المحكمتين بمعالجتها، ومواصلة التحسين والتطوير، وتيسير الإجراءات؛ بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

ونوه وزير العدل خلال الزيارة، بما يبذله أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، من جهود للإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.

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