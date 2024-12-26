استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهدت فلسطينية وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، وخلف دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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