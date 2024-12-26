استشاري: استخدام المراهقين وسائل التواصل لأكثر من 3 ساعات يومياً يرفع خطر القلق والاكتئاب بنسبة 60%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من تأثير الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على صحة المراهقين النفسية.

وأوضح الدكتور النمر أن قضاء أكثر من ثلاث ساعات يومياً على منصات التواصل يجعل المراهقين أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب بنسبة تصل إلى 60%.

وأشار النمر إلى أهمية تقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون على الأجهزة الذكية إلى ساعتين يومياً كحد أقصى، مع تشجيعهم على ممارسة الرياضة التي يحبونها وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية كبدائل مفيدة.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد الدراسات التي تربط بين الاستخدام المفرط للتكنولوجيا والأجهزة الذكية وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية والجسدية، خاصة لدى فئة الشباب.

وأكد النمر على دور الأسر في توجيه أبنائهم نحو أنشطة تساهم في تحسين صحتهم العامة وتطوير قدراتهم بعيداً عن العالم الافتراضي.

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