شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ماتعملها.. شوف أسعار مخالفات وغرامات المرور من 100 لـ10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مخالفات وغرامات المرور من أهم الخطوات التي يمكنها أن تؤدي إلى ضبط الحركة المرورية، خاصة في ظل ازدحام السيارات، حيث يساهم وضع تلك الغرامات في الامتثال للقوانين وتعزيز السلامة على الطرق، ومن دوافع إجبار السائقين في الالتزام بالقواعد التي تضعها هيئة المرور.

قيمة مخالفات المرور:

* القيادة تحت تأثير المخدرات: غرامتها تتراوح بين 5000 و10000 جنيه.

* تجاوز السرعات: غرامتها تتراوح بين 100 و3000 جنيه.

* التوقف العمد على الطرق: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه.

* تجاهل تعليمات ضباط المرور: غرامتها تتراوح بين 200 و500 جنيه.

* عدم اتباع المسار: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه مصري.

* مخالفة الإشارات: غرامتها تتراوج بين 100 و2000 جنيه.

* استخدام الهاتف: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه.

* السير ببطء شديد: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه .

* الوقوف فى الأماكن المحظورة: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه.