شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام ميزة واتساب الجديدة لمسح المستندات داخل التطبيق.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

جعل واتساب من السهل على المستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة عبر منصته خلال السنوات القليلة الماضية، كما تخطو الشركة خطوة إضافية لتسهيل مشاركة المستندات على منصتها، فقد بدأ تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" في طرح ميزة جديدة بهدوء تمكن المستخدمين من مسح المستندات ومشاركتها دون مغادرة التطبيق.

وفقا لتقرير صادر عن WABetaInfo، بدأت الشركة في طرح ميزة ماسح المستندات داخل التطبيق لمستخدمي تطبيقها على نظام iOS مع التحديث الأخير، ويشير التقرير إلى أن الماسح الضوئي داخل التطبيق مدمج بسلاسة في قائمة مشاركة المستندات، مما يوفر طريقة سهلة للمستخدمين لمشاركة مستنداتهم على المنصة.

حتى الآن، كان بإمكان مستخدمي واتساب مشاركة المستندات إما بإرسالها كصورة أو باستخدام تطبيق ماسح ضوئي خارجي، لكن الماسح الضوئي الجديد داخل التطبيق يغير ذلك.

ووفقا للتقرير، فإن استخدام هذه الميزة بسيط للغاية. بعد التقاط المستند، يمكن للمستخدمين معاينة المسح وإجراء التعديلات من خلال تحريك الهوامش التلقائية قبل مشاركته مع جهة الاتصال.

مع ذلك، فإن ميزة ماسح المستندات داخل التطبيق غير متاحة لجميع مستخدمي iPhone حتى الآن، بدلاً من ذلك يتم طرح هذه الميزة مع الإصدار 24.25.80 من التطبيق، أما بالنسبة لمستخدمي أندرويد، فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى الميزة الجديدة بعد.

ماسح المستندات داخل واتساب: كيفية الاستخدام؟

إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية مسح المستندات ومشاركتها في واتساب على أجهزة آيفون:

الخطوة 1: قم بتنزيل أحدث إصدار من واتساب على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 2: افتح واتساب ثم افتح الدردشة التي تريد مشاركة المستند فيها.

الخطوة 3: اضغط على رمز Plus في الأسفل.

الخطوة 4: اضغط على خيار Document في القائمة التي تظهر.

الخطوة 5: اضغط على خيار Scan Document.

الخطوة 6: قم بتوجيه الكاميرا لمسح المستند.

الخطوة 7: بمجرد مسح المستند، اضغط عليه في الأسفل لتعديله.

الخطوة 8: اضغط على خيار Crop لتغيير الهوامش، وخيار Colour لتغيير نظام الألوان، وخيار Rotate لتغيير الاتجاه، وخيار Retake لإعادة التقاط الصورة.

الخطوة 9: بعد الانتهاء من التعديلات، اضغط على زر Done في الأعلى.

الخطوة 10: اضغط على زر Save ثم اضغط على أيقونة Send لإرسال المستند.