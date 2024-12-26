شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ليليوم" لصناعة التاكسى الطائر تستغنى عن 1000 عامل وتتوقف عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

توقفت شركة Lilium التي تعمل على تطوير سيارات الأجرة الطائرة التى يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا عن العمل، وكما لاحظ موقع TechCrunch، كانت وسائل الإعلام الألمانية Gründerszene أول منشور يفيد بأنها سرحت ألف عامل قبل بضعة أيام بعد فشلها في تأمين المزيد من التمويل لمواصلة تطوير التكنولوجيا الخاصة بها.

وأعلن باتريك ناثن، المؤسس المشارك للشركة، أن الشركة أوقفت جميع العمليات على LinkedIn، وقال في إشارة إلى المؤسسين المشاركين، إنهم لم يعد بإمكانهم مواصلة العمل على "إيمانهم المشترك بالطيران الصديق للبيئة"، على الأقل في عهد ليليوم.

وتقوم الشركة الألمانية باختبار سيارات الأجرة الكهربائية VTOL منذ فترة، وأقلعت مركبتها لأول مرة في رحلتها الأولى في عام 2017، وأكملت المرحلة الأولى من اختبارات الطيران في عام 2019.

وتمكنت Lilium من إثبات أن سيارات الأجرة الجوية VTOL قادرة على الطيران بسرعات تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة ، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يكون النموذج الأولي لـ Lilium Jet الذي تم الكشف عنه في عام 2019 قادرًا على الطيران بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة وأن يصل مداه إلى 300 كيلومتر.

وعانت Lilium ماليًا خلال العام الماضي، لكن يقال إن رئيسها التنفيذي ظل متفائلاً بشأن القدرة على تأمين التمويل الكافي حتى الشهر الماضي، وقال Gründerszene إن عددًا صغيرًا من الأشخاص سيبقون يعملون للمساعدة في التصفية.

ولم تعلن الشركة بعد عما سيحدث لتقنيتها وبقية أصولها، لكن محامي براءات الاختراع الخاص بها، فابيان مولر، كتب في منشور أنه يدير عملية نقل الملكية الفكرية لشركة Lilium.