شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحتك بين يدى روبوت: تدليك بالطاقة الصينية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

تمكن باحثون فى جامعة شنجهاي جياو تونج وجامعة شنجهاي للعلوم والتكنولوجيا من تطوير نظام روبوتي قادر على تكرار تقنيات التدليك الصينية التقليدية.

ووفقًا لورقة بحثية على خادم arXiv preprint، فإن هذه التكنولوجيا تتضمن مبادئ الطب الصيني التقليدي ويمكن أن تجد تطبيقات في الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والعافية.

وقد يوفر الروبوت، المصمم لمساعدة المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من الانزعاج، بديلاً آمنًا وخاضعًا للرقابة للتدليك الذي يديره الإنسان.

ميزات وقدرات النظام

وبحسب التقارير، فإن النظام الآلي يتميز بذراعين آليتين من نوع jaka zhu7 ، كل منهما مزود بأيدي تدليك متعددة الوظائف تشبه إلى حد كبير الأيدي البشرية في الشكل والحجم ، وتعمل هذه الأيدي بأربعة أوضاع، تحاكي تقنيات تدليك الطب الصيني التقليدي، كما هو مذكور في الدراسة.

وتشمل الأوضاع اللكمات باليدين والاهتزاز والعجن وتقنيات الأصابع، والتي تستند إلى مبادئ قديمة تتعلق بأعضاء زانج فو وخطوط الطول .

وبحسب البيان الذي أصدره فريق البحث بقيادة يوان شو، وكوي هوانج، ووي تشاو جو، وليي دو، فإن النظام يستخدم خوارزمية تحكم في القبول التكيفي لتحسين التحكم في القوة والموضع. وتضمن هذه التكنولوجيا سلامة وراحة المستخدمين من خلال مراعاة الاختلافات في تصلب العضلات وتغيرات الوضع أثناء التدليك.

تكرار التقنية واختبارها

وتضمنت عملية التطوير جمع البيانات من خبراء الطب الصيني التقليدي باستخدام أنظمة التقاط الحركة وقياس القوة ، واستُخدمت البيانات الملتقطة لتدريب خوارزميات التعلم الآلي لتكرار تقنيات التدليك بدقة ، ووفقًا للبحث، أثبت الروبوت بنجاح قدرته على تكرار أربع تقنيات تدليك: الضرب والضغط والدفع والاهتزاز.

الآفاق المستقبلية

ويخطط الفريق لتحسين النظام الآلي بشكل أكبر واختبار فعاليته في البيئات السريرية، يمكن أن تؤدي التحسينات المحتملة إلى توسيع قدراته لتشمل أنماط تدليك إضافية، مما يعزز فائدته في التطبيقات العلاجية والعافية ، ويأمل الباحثون أن يلهم هذا الابتكار المزيد من التقدم في تقنيات العلاج الآلية.

وتشير المصادر إلى أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في دمج الممارسات التقليدية مع الروبوتات الحديثة، مما يوفر إمكانيات جديدة لحلول الرعاية الصحية المساعدة.