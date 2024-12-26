شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل ملعب برج العرب لمواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل، ملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري المقرر إقامتها في الثامنة مساء، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب عقب وصول الفريق مباشرة، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية، وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس لمباراة المصري، واشتمل على جزء بدني وتنفيذ الجزء الخططي في تقسيمة الكرة.

كما عقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين اليوم داخل فندق الإقامة قبل التحرك لخوض المباراة، للتأكيد على النقاط الفنية التي يتم تطبيقها في المباراة.

ويملك النادي الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

واستعاد فريق الأهلي ثقته بفوز كاسح 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.