السفير الروسي لدى الصين: بكين تفهم جيدًا أسباب الأزمة الأوكرانية وتواجه تحديات مشابهة

اشار السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، الى أن "الصين تفهم جيدًا أسباب الأزمة الأوكرانية، حيث تواجه تحديات مشابهة في ظل تصاعد الضغوط الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأوضح مورغولوف، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "الصين تدرك القضية بوضوح، لأنها تواجه تحديات تتشابه في كثير من الجوانب. تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على زيادة الضغوط العسكرية على بكين بشكل منهجي، بينما يبدو أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد نسي التحديد الجغرافي لاسمه، إذ يعلن مسؤولياته الأمنية في مساحات واسعة من شرق وجنوب آسيا، أو ما يسميه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويخطط لنقل بنيته التحتية العسكرية إلى هناك".

ولفت السفير الروسي إلى أن "مبادرة الأمن العالمي، التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في عام 2022، تهدف إلى تسوية أي نزاعات من خلال معالجة جذور أسبابها". وأضاف: "هذا ينطبق تمامًا على الوضع الأوكراني، الذي نشأ نتيجة لتجاهل الغرب المستمر للمصالح الأمنية المشروعة لروسيا، والتوسع المتكرر للناتو شرقًا، وإنشاء جسر عسكري معادٍ لروسيا في أوكرانيا".