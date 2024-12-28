شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مزايا لحسابات التوفير من البريد المصري.. أبرزها: أعلى عائد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يتيح البريد المصري، خدمة فتح حسابات التوفير، مع عائد حسب رغبة العميل (سنوي، ربع سنوي، شهري)، ويمنح أعلى عائد مقارنة بمنافسيه في مصر- وفق الموقع الرسمي للبريد- ويقدم البريد خدمات إضافية مع فتح الحساب أبرزها إصدار بطاقات الحسابات للتعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) والشراء "اون لاين" ومن خلال ماكينات نقاط البيع لدى التجار، وفتح حساب للقاصر المميز، وكشوف حسابات.

ويقدم البريد المصري، 6 مزايا مختلفة لخدمات فتح حسابات التوفير، عبر 4600 مكتب بريد، وهي:

1- ضمان الحكومة للمبالغ المودعة وعائدها.

2- حساب توفير البريد يمنح أعلى عائج بالنسبة لمنافسيه في مصر.

3- إعفاء كافة الاستمارات والنماذج من جميع الرسوم.

4- حدود صغيرة لفتح الحسابات تخدم الفئات والشرائح.

5- ضمان سرية أرصدة حسابات التوفير.

6- مجموعة متميزة من الجوائز.

ويصل عدد عملاء حسابات البريد مختلفة، حوالي 30 مليون عميل بإجمالي ودائع وصلت قيمتها 300 مليار جنيه، وفق تصريحات لرئيس هيئة البريد السابق.

وأصبح البريد المصري واجهة "المواطن المصري" للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية؛ وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر "مكاتب البريد" المنتشرة في المحافظات؛ حيث يمتلك "البريد المصري" أكبر شبكة فروع لهيئة حكومية، يستطيع من خلالها الوصول لجميع المواطنين وفي أي مكان، ومن أبرز تلك الخدمات، بريد الرسائل، والبريد الدعائي، والبريد السريع، والطرود البريدية، وخدمات المطبوعات، وخدمة إيزي بوكس، وخدمة وصَّلْها.