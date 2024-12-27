"النسر الأصلع" يصبح طائر أميركا الرسمي.. فماذا نعرف عنه؟

الرياص - اسماء السيد - بات النسر الأصلع رسمياً الطائر الوطني في الولايات المتحدة، بعد أن وقع الرئيس جو بايدن قانوناً عشية عيد الميلاد منح هذا الشرف للطائر الجارح ذو الرأس الأبيض والمنقار الأصفر.

ويعتبر هذا الطائر رمزاً وطنياً في الولايات المتحدة منذ سنوات، إذ يظهر على الختم العظيم في البلاد المستخدم في الوثائق الأمريكية منذ عام 1782.

لكنه لم يعين رسمياً طائراً وطنياً حتى أقر الكونغرس مشروع القانون الأسبوع الماضي، وأرسله إلى مكتب بايدن لتوقيعه.

وقال الرئيس المشارك لمبادرة الطيور الوطنية لمركز النسر الوطني، جاك ديفيس، في بيان، "منذ ما يقرب من 250 عاماً، كنا نطلق على النسر الأصلع اسم الطائر الوطني، بينما لم يكن كذلك".

وأضاف "ولكن الآن أصبح اللقب رسمياً، ولا يوجد طائر يستحقه أكثر منه".

Getty Images معظم الأمريكيين على دراية بشعار الختم الذي يظهر النسر وهو يحمل درعاً مزخرفاً بالعلم، وممسكاً بغصن زيتون في مخلب وأسهم في المخلب الآخر.

لم يتفق الجميع دائماً بشأن المكانة الوطنية للنسر الأصلع.

عارض الأب المؤسس، بنجامين فرانكلين، اختيار هذا المخلوق لتمثيل البلاد، واصفاً الطائر بأنه "ذو طابع أخلاقي سيء".

لكن لم يتفق جميع أعضاء الكونغرس مع رأي فرانكلين.

ويُنظر إلى النسر الأصلع، مثل النسور الأخرى في العالم، على أنه رمز للقوة والشجاعة والحرية والخلود بالنسبة لأجيال عدة، وفق وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية.

وعلى عكس الأنواع الأخرى من النسور، فإن موطن النسر الأصلع الأصلي في أمريكا الشمالية فقط.

وقاد مشرعون في مينيسوتا التشريع الذي يحدد النسر الأصلع كطائر وطني. تعد هذه الولاية موطناً لما وصفته السيناتور إيمي كلوبوشار بأنها واحدة من أكبر تجمعات النسور الصلع في البلاد.

والنسر الأصلع يتمتع بالحماية بموجب قانون الرمز الوطني لعام 1940، الذي يجعل من غير القانوني بيع أو اصطياد هذا الطائر.

وكانت هذه الطيور على شفير الانقراض لكن عددها زاد بشكل كبير منذ عام 2009.

وكان مشروع قانون النسر الأصلع واحداً من 50 تشريعاً وقعها بايدن ليصبح قانوناً عشية عيد الميلاد.