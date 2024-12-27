الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن "الدفاع الجوي الروسي دمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود وتولا وأستراخان الروسية". وقالت الوزارة في بيان لها، "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة أوكرانية مسيرة، حيث تم إسقاط 5 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتان فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وتولا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان".

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